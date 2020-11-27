Diyabetlilere virüs uyarısı! Koronavirüs şeker komasına yol açabilir

Özkaya, uzun yıllar şeker hastalığı olan, kan şekeri sürekli yüksek seyreden, 65 yaş üzerindeki akciğer, böbrek ya da kalp yetmezliği bulunan, tütün ürünleri kullananlarda hayati riskin daha yüksek olduğunu, kan şekeri düzeyleri dalgalı bir seyir izlediğinde veya sürekli yüksek olduğunda vücudun bağışıklık sistemi yanıtının düştüğünü söyledi. Özkaya, kontrolsüz şekerin, enfeksiyonun şiddeti ve ölümler için önemli risk faktörü olduğunu da aktardı.