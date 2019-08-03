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Diyabetli çocuklar kampta buluştu

27. Diyabetik Çocuklar Kampı'nda 9-18 yaş arasındaki 102 çocuk, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra temel diyabet bakımı ve tedavisiyle ilgili teorik dersler aldı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
Diyabetli çocuklar kampta buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği ve Aygaz'ın desteğiyle düzenlenen 27. Diyabetik Çocuklar Kampı, 28 Temmuz- 3 Ağustos'ta DSİ İznik Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, diyabetli çocuklara sağlıklı ve mutlu yaşamanın yollarını öğretmek, aralarındaki dayanışmayı geliştirmek, öz güvenlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen ve Türkiye'de çocuklara yönelik ilk sağlık kampı olarak gösterilen Diyabetik Çocuklar Kampı, 15 yıldır devam ediyor.

Kampta, 9-18 yaş arasındaki 102 çocuk çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği eğitimleriyle diyabetle yaşamayı öğrendi.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra temel diyabet bakımı ve tedavisiyle ilgili teorik ders alan çocuklara kamp boyunca profesör ve uzman doktorlar tarafından uygulamalı eğitimler verildi. Kamp süresince, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları pek çok konuda destek sağlandı.

- Bugüne kadar 2 bin 300 çocuk ve ergen katıldı

Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından ilk olarak 1993'te düzenlenen kamp, her yıl yaz kampı olarak düzenleniyor. Diyabetli çocukları bir araya getirerek, tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerin diyabetli olarak yaşama konusundaki eksikliklerini ve uygulama güçlüklerini gidermeyi hedefleyen kampa, bugüne kadar Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 2 bin 300 çocuk ve ergen katıldı.

Bilgi ve becerilerini artıran ve yeni dostlar edinen katılımcıların grup yöneticiliklerini, diyabet konusunda eğitimli 18 yaş üstü diyabetli kişiler yapıyor. Yüzme, basketbol, futbol, jimnastik ve tenis gibi spor aktivitelerinin yanı sıra el sanatları, dans, resim ve müzik gibi sanatsal etkinliklere de katılan çocuklara ve ergenlere, hareketli kamp yaşamı içinde insülin, egzersiz ve beslenme tedavisinin yöntemleri; kendi insülin iğnesini yapamayan çocuklara iğne yapma öğretiliyor.

Psikososyal destek için psikolog ve psikiyatristlerin hazır bulunduğu kampta eğitim ve destek toplantıları yapılırken, çocuklar bir taraftan da kampın son gecesinde yapacakları sanatsal gösterilerin hazırlıklarını eğlenceye dönüştürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
  1. 27. Diyabetik Çocuklar Kampı
  2. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği
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  4. diyabetli çocuklar

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