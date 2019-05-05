Divriği’de trafik kazası 2 yaralı

Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası Divriği ilçe girişine yakın bir noktada meydana geldi. Kazada Sivas’tan Divriği istikametine gitmekte olan A.Ö. yönetiminde ki 34 BJF 935 plakalı otomobil aynı istikamette giden B.A. yönetiminde ki 38 RD 619 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yolda ters döndü. Her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulans ile Divriği Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.