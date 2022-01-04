'Divriği’de şebeke suyu mikroplu çıktı'

Sivas ili Divriği ilçesi zor günler yaşıyor. Gündeme aldığımız bu sorunları kim çözecek. CHP’li Belediye Başkanı, ilçenin temizliğine bakmıyor. Evlerde kullandığımız şebeke suyu mikroplu çıktı. Divriği sağlık çevreleri, gerek acil servis, gerek Toplum Sağlığı Merkezi, sokak çeşmelerinin ve evlerde akan şebeke suyunu tahlile gönderdi. Tahlil sonuçları olumsuz çıktı.

Devlet hastanesi ilgili servisi ile yaptığım görüşmede suyun insan sağlığını olumsuz etkilediğini, bağırsak enfeksiyonuna sebebiyet verdiğini aktardı. İlçe halkı ishal şikayeti ile acil servise gidiyor. Hekimler, konuyu iki gün önce Sivas Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak bildirdiğini belirtti. Yani Divriği’deki kirli mikroplu su sorununun, İl Sağlık Müdürlüğünün gündeminde olduğunu öğrendik.

İlçemizde diğer sorunlar, ticari taksilerde mesleğini icra eden şoför esnafı içinde mevzuata aykırı araç kullananlar var. Örneğin kalp hastası, kulak cihazı kullanan, ortopedik özürlü, ameliyat geçirmiş şoförler ticari takside çalışıyorlar. Ayrıca vertigo hastası olanlar var. Bu tür sürücülerin araç kullanması mevzuata aykırı. Emniyet Genel Müdürlüğü mevzuat uygulama şubesi, bunun sakıncasını teyit etti.

Divriği Belediyesi çarşı içindeki şehir mezarlığına defin yaptırıyor. Sivas Müze Müdürlüğü, kültür varlıklarını koruma kurulu, bakanlık tarafından tescil edilmiş mezarlığa defin yapılamayacağını beyan etti.

Buradaki eski mezarların tahrip edilmesi, bir tarihin yok edilmesi demektir. Sivas Müze Müdürlüğü, personelimiz yetersiz, 3 eleman ile çalışıyoruz. 7 personele ihtiyaç olduğunu ileri sürdü.

Müze müdürlüğü ocak ayında ilçemizde Abuçimen mahallesinde Çift Köprü mevkiinde kazı yapacak. Burada hafriyat altında bulunan Selçuklu eseri iki tane kemerli köprüyü açığa çıkaracak.

1. fotoğrafta Divriği’nin bir bölümünü gösteriyoruz. Bu evlerde şebekeden mikroplu su akıyor.

2. fotoğrafta evlere taşınan şebeke suyu fotoğrafta görülen Mursal Barajından alınmaktadır. Bu baraja Mursal köyü, Çokmasat ve Göz Mezrası köylerinin kanalizasyonu bağlıdır. Saygılarımla.