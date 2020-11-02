'Divriği’de işler yolunda gitmiyor'

Sivas Divriği ilçe merkezinden geçen Mundar deresi üzerinde 7 tane kemerli taş köprü Selçuklular döneminden günümüze kadar miras kalan anıtsal eserlerdir. Kemerli köprü çarşı içinde bulunmaktadır. Bu köprünün 3 yıl önce karayolları bakımını yaptı. Yanındaki Selçuklu hamamının da Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü onarımını tamamladı.



Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu çıkmadan daha önceki CHP’li belediye yönetimleri Abuçimen mahallesinde iki köprüyü hafriyat altında bıraktılar. Ziraat Bankası önünde bir köprüyü yıktılar. Diğer köprü, yıkılan köprünün 200 m. yakınında olması nedeniyle hafriyat altında kaldı. Şimdi bu hafriyat altında kalan köprüleri kim açığa çıkaracak.



Aynı zamanda, sokaklardaki kurumuş diz boyu otlar. Bu kurumuş otlar ne zaman temizlenecek sayın bakanım.



Divriği Belediyesi hangi yasaya dayanarak belediyeye kendi yandaşlarını alıyor. 7 yıldır Sivas ve ilçeleri teftiş görmedi. Bizim Divriği Belediyesi’nden her türlü endişemiz vardır. Saygılar sunarım.