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Okur Postası 'Divriği Ulu Camii restorasyonu devam ediyor'
Okur Postası

'Divriği Ulu Camii restorasyonu devam ediyor'

Gazetemiz okurlarından Mehmet Aydın / Sivas "Divriği Ulu Camii restorasyonu devam ediyor” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:10:00 -
'Divriği Ulu Camii restorasyonu devam ediyor'

Divriği Ulucamii, 1950 yılından bu yana her hükümet döneminde restorasyon gördü. Yüklenici firma, ihale kanunu gereği belli bir süre dolduktan sonra birinci ihaleden çekildi. Vakıflarda görüştüğüm uzmanlar, ikinci ihalenin bu yılın ağustos ayında yapılacağını söyledi. Bu proje içinde, Bekirçavuş Hamamı da restore edilerek turizm bürosu olarak hizmet verecek. Restorasyonda 30 kişilik bilimsel bir heyet görev yapıyor. Ayrıca heyette İtalyan uzmanlar da var. İnşaat süresi 5 yıl olarak gösteriliyor.

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