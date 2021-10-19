'Divriği sahipsiz kaldı'

Sivas ili, Divriği ilçesi, coğrafyada Yukarı Fırat havzasında bulunan demir yatakları ile tanınan bir ilçedir. Divriği, birçok medeniyetlere beşiklik yapmış bir tarihi ilçedir. Göç nedeni ile nüfus kaybeden ilçe bugün ilçe merkezi, 110 köy, 90 mezraya sahip eski bir tarım ilçesidir. Göç nedeni ile 27 mahallede tarihi evler terk edildi. Bugün ilçede yerli-yabancı 20 bin insan yaşıyor. Terk edilen konaklara satılıktır diye ilanlar asıldı. Bazı konaklar Kültür Bakanlığı tarafından tescil edildiği için boşaltılmış. Bakımsızlıktan yıkılıyor. Bu konaklara tehlikeli tabelası asıldı. Şehircilik yönünden yıkılmaya yüz tutmuş, sahipsiz kalmış bu ahşap yapılar Divriği için tehlike oluyor. İlgili bakanlıkların bir an önce şehrin düzene girmesi için terk edilen konakları restore etmesi en büyük beklentimizdir.