'Divriği ile siyasiler ilgilenmiyor'

Sivas ili, Divriği ilçesinde yılların birikmiş sorunu var. Bu sorunlara yenileri eklendi. 16.11.2021 tarihinde savcılığa dilekçe vererek başıboş sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılmasını şikayet ettim. C. Savcılığı takipsizlik kararı verdi. Dosya 2021-46 Karar, 2021-26 sayılı takipsizlik kararına itiraz ettim. Sivas Sulh Hukuk Hakimliği yaptığım itiraza kesin ret kararı verdi. Gerekçe, başıboş sokak köpeklerinin toplanması belediye kanununun 14. Mad.’sine girmediği belirtiliyor. Belediyeler, hükümetin vesayeti altındadır. Yazışmaları vali ve kaymakamlıktan geçiyor. Hükümet belediyelere para yardımı yapıyor. Ayrıca TBMM, köpekler için ayrı bir kanun çıkarmayı hükümet uygun görmemiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelere köpekler için yayınladığı bir genelgesi var. Belediyeler, hükümetin emrine itaatsizlik yapamaz. Divriği Belediyesi, 14. Mad.’nin hiçbirini yerine getirmiyor.