'Divriği CHP’li belediyeden hizmet bekliyor'

MTA raporlarına göre ilçemizde altın madeninin yeri tespit edildi. Sondaj yapılmadığı için rezerv miktarı belli değil. İlçemizde jeolojik çalışmalar sonucu petrol haritası çıkarıldı. Buranın da sondajı yapılmadı.

Türkiye’nin en zengin demir yatakları ilçemizde bulunuyor. Sivas Kör Tuzla’da yapılacak demir-çelik fabrikası Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak. Metalurji sanayiinde söz sahibi olacağız.

1926 yılında zamanın hükümeti Sivas Kör Tuzla’da merhum Necmettin Erbakan ve Türkeş ile birlikte demir-çelik fabrikasının temelini attı. Anarşik olaylar sebebiyle yapılmadı.

Diğer bir talebimiz Divriği Devlet Hastanesi’ne cerrah neden gelmiyor. Ameliyat doktorumuz yok. Kamu kuruluşlarında personel yetersizliği var. İnsan planlamasına önem verilmelidir. Tasarruf tedbirleri gevşetilmelidir. Divriği’de hazinenin elinde bekleyen taşınmazlar var. Bu arsalar neden ekonomiye kazandırılmıyor. Sayıları fazla olduğu için hepsini buraya yazamıyorum.

Divriği CHP’li belediye, ilçe merkezinde cadde-sokakları temizlemiyor. Sökülen kaldırımların tamiratı yapılmıyor. Belediye yönetimi, belediye meclis üyesinin bir yakınını belediyeye nasıl aldı? Bu personel alımı belediye meclis üyeliği ile mevzuat gereği asla bağdaşmaz. Usulsüz ve kayırmacılıktır.