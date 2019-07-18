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Divan Pastanesi Akasya, Uzak Doğu şöleni sunuyor

Divan Pastanesi Akasya'da 30 Ağustos tarihine kadar servis edilecek özel menü, Uzak Doğu mutfağından vazgeçemeyenler için seçenek oluşturuyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
Divan Pastanesi Akasya, Uzak Doğu şöleni sunuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Yakası'nın merkezinde konumlanan Akasya AVM’de yer alan Divan Pastanesi Akasya, Uzak Doğu'nun efsane lezzeti suşi misafirleriyle buluşturuyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yakasının merkezinde yer alan Akasya AVM’deki Divan Pastanesi Akasya, özel konseptle hazırlanan şık atmosferinde keyifli buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

Divan Pastanesi Akasya, sunduğu rahat yemek yeme deneyiminin yanı sıra seçkin suşi menüsüyle de Uzak Doğu mutfağı müdavimlerini bekliyor.

İster set menü ister alakart seçeneklerin yer aldığı menüde; başlangıçlar, Nigiri, Magi, Inside Out Roll, Hot Roll ve sakeler de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Sabah kahvaltısından akşam yemeğine, çocuklarıyla eğlenceli bir gün geçirmek isteyenlerin yanı sıra arkadaşlarla keyifli bir kahve arasından iş toplantılarına kadar birçok buluşmaya kapılarını açan Divan Pastanesi, 30 Ağustos tarihine kadar Uzak Doğu lezzetlerine ev sahipliği yapacak.

Pastanenin suşi menüsünde yer alan set menüler ise birbiriyle eşsiz uyum yakalayan tatlardan oluşuyor.

Sake Nigiri, Maguro Nigiri, Ebi Nigiri, Sake Maki, Tekka Maki, Kappa Maki, California Maki, Midori California Maki, Karides Tempura, Sebze Tempura, Somon Tartar ve Yosunlu Yeşillik Salatası'ndan oluşan Bento Box, Sake, Maguro, Suzuki, Unagi ve Ebi'den oluşan Nigiri Set, California Roll, Boston Roll, Midori Tobiko Roll, Spicy Sake Roll ve Yaki Sake Roll’dan oluşan Maki Set ve Sake Maki, California Maki, Ebi Ten Maki, Dragon Roll, Midori Tobiko, Sake Nigiri ve Yaki Sake Roll’dan oluşan Samazama Set, birden fazla tadı deneyimlemek isteyenler için özenle hazırlanıyor.



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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
  1. Divan Pastanesi
  2. suşi

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