Divan Pastaneleri Babalar Günü'ne özel tatlar hazırladı

İSTANBUL (AA) - Divan Pastaneleri, Babalar Günü'nde babalara ve baba adaylarına özel pasta tasarladı.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Pastaneleri, her özel günde olduğu gibi Babalar Günü'nde de tüm babalara ve baba adaylarına tatlı bir sürpriz hazırladı.

Divan Pastaneleri, bu özel günde babasına sürpriz yapmak isteyenler için lezzet dolu bir seçenek sunuyor.

Keyifli bir Babalar Günü için Divan Pastaneleri’nin leziz tatlarına www.divanpastaneleri.com.tr internet sitesinden ulaşmak mümkün oluyor.