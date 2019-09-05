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Divan Grubu'na Brandon Hall Group'tan Mükemmelik Ödülü

Divan Grubu, dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group tarafından Mükemmellik Ödülü'ne değer bulundu

05 Eylül 2019 Perşembe 11:58
Divan Grubu'na Brandon Hall Group'tan Mükemmelik Ödülü

İSTANBUL (AA) - Divan Grubu, "Geri Bildirim ve Takdir Kültürü-Kültürel Dönüşüm Projesi"yle insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri'nde altın ödüle layık görüldü.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Grubu, köklü kültürünü ve başarılarını geleceğe taşımak, çalışan bağlılığını ve gelişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiği projeyle, Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri'nde altın ödül aldı.

25 ülkeden uluslararası markaların değerlendirildiği ödül kapsamında aday projeler, uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından incelendi. Projelerin içerik zenginliği, uygulama süreci, inovasyon ve yarattığı ölçülebilir faydalar gibi kriterleri dikkate alındı.

Ödüller, Şubat 2020'de Florida'da düzenlenecek Uluslararası İnsan Yönetiminde Mükemmellik Konferansı'nda sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divan Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Appelbaum, en önemli sermayeleri olarak gördükleri çalışanlarına yatırım yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Appelbaum, "Bu alanda çeşitli projeler hayata geçirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarımızın sonucunda da insan kaynakları projelerimizin uluslararası arenada Mükemmellik Ödülü ile taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:58
  1. Divan Grubu

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