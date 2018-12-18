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DİTİB teşkilat başkanları Almanya'da bir araya geldi

18 Aralık 2018 Salı 20:56
DİTİB teşkilat başkanları Almanya'da bir araya geldi

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı teşkilat başkanları, Almanya'nın Dahlen şehrinde toplandı.

Dahlem DİTİB Eğitim Merkezi'nde 2 gün süren "Ortak Akıl" temalı buluşmaya, DİTİB yönetim kurulu üyeleri, eyalet ve bölge birlikleri başkanları, dini yüksek istişare ve dini danışma kurulu başkanları, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri ile birim müdürleri ve bölge merkez görevlileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB Genel Merkezine bağlı tüm kurul ve teşkilatların bir bütün olduğunu vurguladı.

Dilek, "Her bir teşkilatımız da bir bütünün önemli parçasıdır. Bu manada yaptığımız toplantının insanlık için hayırlara, güzelliklere ve iyiliklere vesile olmasını diliyorum." dedi.

DİTİB eyalet ve bölge birlikleri başkanları İslam din dersleri ve dini cemaat statüsü konularında bölgelerindeki gelişmeleri aktardı. Yapılan müzakerelerin ardından gelecek perspektifi, stratejik hedefler konusunda istişareler yapıldı.

Hac-umre ve cenaze fonu gibi kurumsal hizmetlerin değerlendirildiği etkinlik, 2019 çalışma takviminin oluşturulmasıyla sona erdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:56
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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