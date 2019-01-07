DİTİB 17. Olağan Genel Kurulu

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) 17. Olağan Genel Kurulunda, DİTİB Genel Başkanlığına Kazım Türkmen seçildi.

Almanya'nın Köln kentindeki Genel Kurulda, DİTİB Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ahmet Dilek, Abdurrahman Atasoy, İrfan Saral, Emine Seçmez, Erdinç Altuntaş, Sümeyye Öztürk Mutlu seçildi.

Görev dağılımına göre, Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Genel Sekreter Abdurrahman Atasoy oldu.

Avrupa'da yaklaşık 900 cami derneğinin bağlı olduğu DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, DİTİB'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Alman toplumu ile uzlaşı içinde çalışacağı belirtildi.

DİTİB'in bu zamana kadar örnek çalışmalar sergilediği vurgulanarak, yeni dönemde bu çalışmaların yapılan reformlarla daha da geliştirilerek devam edeceği kaydedildi.

Bazı çevreler tarafından DİTİB'in özellikle son yıllarda asılsız suçlamaların hedefinde olduğu aktarılan açıklamada, bu asılsız suçlamaların sadece DİTİB'e değil Avrupa'da yaşayan Müslümanlarda ciddi bir dışlanma duygusu oluşturduğu vurgulandı.

DİTİB'in sadece dini çalışma yapan bir kurum olmadığı belirtilen açıklamada, birliğin gençler, kadınlar ve mülteciler konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdiği, Almanya'da yaşayan Müslümanların ülkeye entegrasyonu konusunda önemli rol üstlendiğinin altı çizildi.