District 7 Müzik Festivali sona erdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 5-7 Temmuz tarihlerinde ilk kez düzenlenen District 7 Müzik Festivali tamamlandı.

Türkiye, İngiltere ve Hollanda’dan Kaş’a gelerek etkinliğe katılan DJ’ler Mehmet Çınar, Alp, Can Uzun, Nathan Surreal, Zac Dyer, Rowan Gilfedder, Soulmates, Morsarap, R.E.N.A.N performansıyla elektronik müzik tarzında parçalar sundu.

Üç gün süren festivalin organizatörü Alperen Ozan, hedefin etkinlikle Kaş’a daha kaliteli turist getirebilmek olduğunu söyledi.

Yabancı turist ve kalite konusunda özeleştiri yapılması gerektiğine dikkati çeken Ozan, “Kaş özellikle doğasıyla mükemmel bir yer. Eğer biz bu doğaya, bu tarihi dokuya böyle bir etkinlikle katkı sağlarsak, Avrupa turizm destinasyonu arasına Kaş’ı da koyabiliriz. Buradaki amaç, düzenlediğimiz festival kapsamında Kaş’a daha kaliteli turist getirmektir. Gelecek zamanda kaliteyi artırabilirsek, hem Kaş hem de esnaf için başarılı bir etkinlik olacak.” diye konuştu.