Disleksi hastası İkbal'in Kur'an aşkı

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 14 yaşındaki disleksi hastası İkbal Adıyaman, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde yaşayan, öğrenme güçlüğü nedeniyle özel eğitim destek programı alan 14 yaşındaki İkbal Adıyaman, ailesinin de desteğiyle çok istediği hafızlık kursuna katılmaya karar verdi.

Adıyaman, özel eğitim merkezindeki eğitiminin yanı sıra "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında ailesiyle her gün 18 kilometrelik yolu trenle gelerek, Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaklaşık 2 yıl eğitim aldı.

Kur'an-ı Kerim'den ezberlediklerini hocasına okuyabilmek için gösterdiği azimle herkese örnek olan ve hafızlık eğitimini tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Adıyaman, eylül ayında Ankara'da hafızlık sınavına girecek.

- "İkbal'in hırsı ve azmi takdire şayandı"

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İkbal'i ailesinin de desteğiyle hafızlık programına dahil ettiklerini söyledi.

Hafızlığın zor bir süreç olduğunu belirten Karakurluk, "İkbal'in RAM raporları vardı. Ama ailesi ve İkbal hayli hevesli olunca şans verip denemek istedik. Bu sürecin sonunda anne ve babanın ısrarı, İkbal'in hırsı ve azmi, takdire şayandı. 2017 yazında İkbal'i programa dahil ettik ve hafızlık sürecini başarıyla tamamladı. İkbal hiçbir arkadaşından geri kalmadı hatta bazılarından da ilerideydi." diye konuştu.

Karakurluk, İkbal'in "hafız olamaz, yapamaz" algısını yıktığını dile getirerek, "Buraya uzaktan gelmesine rağmen bu süreci bitirdi. İlk günleri hatırlıyorum, çok duyguluydu ama öğrencimizin gayretiyle mutlu sona erdik." dedi.

- "Diğer öğrencilere de örnek teşkil etti"

Kuran kursu öğreticisi Zarife Yaslıca da ilk zamanlarda İkbal'in, arkadaşlarıyla iletişim kurma ve ezberleme problemi olduğunu anlatarak, zamanla arkadaşlarıyla pozitif ilişkiler kurmaya başladığını ve ezber kabiliyetinin geliştiğini kaydetti.

Yaslıca, öğrencisinin süreci başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"İkbal gibi bir problemi olmayan öğrencilerimizden bile bazen böyle performans göremeyebiliyoruz. İkbal onun pozisyonunda olan diğer öğrencilere de örnek teşkil etti. Onu yürekten tebrik ediyoruz. Bu büyük bir başarı. İkbal'in konuşması bile düzeldi, daha cana yakın, ılımlı, sosyal ilişkileri daha güzel oldu. Bunda Kur'an-ı Kerim'in etkisi çok, yaptığı işin etkisi bu. Burayı sevdi, biz de onun için elimizden geleni yaptık. Gönüle girince bir şekilde zorluklar kolaylaşıyor. Olmaz dediğiniz şeyler olabiliyor. Her şeyden önce sevdirmek gerekiyor. Çocuk severse, bağlanırsa, yaptığı şey ne olursa olsun mutlaka başarı kaydediyor. Bizler de İkbal'de bunu gözlemledik."

İl Müftü Yardımcısı Bayram Danacı da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir proje yürüttüklerini belirterek, "İkbal gibi bir kardeşimizin hafızlığı bitirmesi, diğer öğrencilere büyük motivasyon sağlamış oldu. Başarmanın önünde hiçbir engelin olmadığını, hiçbir mazeretin başarının yerini tutmayacağını diğer öğrencilerimize de göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

- "Çocuğumuzla gurur duyuyoruz"

Baba İbrahim Adıyaman ise meşakkatli bir yoldan geçtiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kişiliği itibarıyla zor bir süreçten geçtik. Bu tür rahatsızlığı olan çocuklarda diyalog kurmak, onları topluma kazandırmak çok kolay değil. Bizim için de kolay bir dönem olmadı. Bazen üzüldük, bazen kızdık, bazen yorulduk, bazen küstük ama hiçbir zaman pes etmedik. Çocuğumuzun geleceği ve onu topluma kazandırmak için elimizden gelen bütün fedakarlığı yapmaya çalıştık. Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olur bize."

İkbal Adıyaman da hafızlık kursuna katılmayı çok istediğini aktararak, ilk zamanlar çok zorlandığını ancak sonra alıştığını, hafızlık eğitimi aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.