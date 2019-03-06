Disleksi Eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi Çorlu Devlet Hastanesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen disleksi eğitimini tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi.

Çorlu Devlet Hastanesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen disleksi eğitimini tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi.



Çorlu Devlet Hastanesinin konferans salonunda Çorlu Devlet Hastanesi ile Trakya Kalkınma Ajansının 2019 yılı teknik destek programı kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Disleksi ve Hiperaktivite Derneği tarafından verilen Dahilerin Farkındalığı İçin Disleksi Eğitimi’ne katılan kurum çalışanlarına sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Eğitimlerin gerçekleştirildiği Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika programında eğitime katılan kurum çalışanları yer aldı.

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