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DİSKİ, sitelerin yeşil alanlarını sulamama kararı aldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), bazı sitelere gönderdiği yazıda, sitelerin yeşil alanlarının bundan böyle kendileri tarafından sulanmayacağını bildirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:30
DİSKİ, sitelerin yeşil alanlarını sulamama kararı aldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), bazı sitelere gönderdiği yazıda, sitelerin yeşil alanlarının bundan böyle kendileri tarafından sulanmayacağını bildirdi.


DİSKİ görevlileri tarafından Kayapınar ilçesinde bulunan bazı sitelere tebligat göndererek, yeşil alanların bundan böyle DİSKİ tarafından sulanmayacağını bildirdi. DİSKİ tarafından sitelere gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi:


“Genel müdürlüğümüz kentimizde artan su ihtiyacı ve israfın önlemek amacıyla bundan sonra sitelerin yeşil alan sulamaları ile ilgili taleplerini karşılamayacaktır. DİSKİ tarifeler yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. bendine göre DİSKİ su tasarrufunu sağlamak ve bu gereksinimini öncelikle konut abonelerine vermek amacıyla bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir denilmektedir. Bu kapsamda hiçbir siteye yeşil alan sulaması için abone verilmeyeceği gibi su kuyuları olan siteler yeşil alanlarını kendi kuyularından temin ettikleri suyla sulayacaktır. Su kuyusu bulunmayan siteler de bu tebligatın ellerine ulaşma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kendi kuyularını açmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yeşil alan sulamaları için çekilen şebeke hatlarımız iptal edilecektir. Gerekli tedbirleri almayan abonelerin uğrayacağı mağduriyetten kendileri sorumlu tutulacaktır.”

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:30
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