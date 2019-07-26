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DİSKİ Genel Müdürlüğü’nden içme suyu uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Dicle Barajı Pompa İstasyonu ile Gözeli su havzasında sık sık elektrik dalgalanmaları ve kesintileri yaşanmasından dolayı su tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti gösterilmesi uyarısında bulunuldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:43
DİSKİ Genel Müdürlüğü’nden içme suyu uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Dicle Barajı Pompa İstasyonu ile Gözeli su havzasında sık sık elektrik dalgalanmaları ve kesintileri yaşanmasından dolayı su tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti gösterilmesi uyarısında bulunuldu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son günlerde kente su sağlayan Dicle Barajı Pompa İstasyonu ile Gözeli su havzasında sık sık elektrik dalgalanmaları ve kesintilerin yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle içme suyunu sağlayan pompalarımız devre dışı kalmakta bu da kente su arzını önemli ölçüde etkilemektedir. Su arzında yaşanan bu kesintiler tüketimin yüksek olduğu yaz aylarında halkımızın su sıkıntısı çekmesine neden olabilmektedir. İdaremiz bu amaçla ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmakta ayrıca teknik ekiplerimiz de içme suyu sistemimizin bu durumdan etkilenmemesi için azami çaba sarf etmektedir. Buna rağmen halkımızın uzun süreli su kesintilerine maruz kalmaması için su tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:43
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