DİSK heyetinden Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" ziyareti
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu26 Nisan 2019 Cuma 17:59
ANKARA (AA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşanan saldırı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.
Bugün de DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, beraberindeki heyet ile Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
YORUM YAZ