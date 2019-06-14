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DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam:”Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz”

DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, ”Emeklilik ve sosyal güvenlik haklarımız için mücadele edeceğiz” dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:51
DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam:”Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz”

DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, ”Emeklilik ve sosyal güvenlik haklarımız için mücadele edeceğiz” dedi.


DİSK Kayseri Bölge Temsilciliği tarafından 27 Mayıs Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Temsilci Cumali Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kıdem tazminatının fona devredilmesi hakkında yaptığı plana tepki göstererek, işçiden alınan ücretlerin patronların cebini doldurmak yerine yine işçiye faydalı olarak geri dönmesi gerektiğini belirtti.


DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam,“10 Nisan’da açıklanan plandaki tehlikeli bir adım da şu, diyorlar ki kıdem tazminatını fona devretmekle kalmayacağız, bu fonu Bireysel Emeklilik Sistemiyle entegre hale getireceğiz ve BES’i zorunlu hale getireceğiz. Kısacası iktidar, zorunlu BES ile tüm ücretlilerimizden her ay kesinti yapmak istiyor. Peki bu parayı ne yapacaklar. Bu fon ile ‘finansman ihtiyacını’ karşılayacağız diyorlar. Bu kaynağı yağmalayacaklar, sermayeye ve bankalara aktaracaklar. Kriz koşullarında alım gücü oldukça düşen ücretlilerimizden yapılacak kesintilerle, bankaların ve patronların kurtarılması kabul edilemez. Cebimize uzanan bu eli durduracağız. İşsiz kalmamız halinde faydalanmamız için kurulan bu fon, bugün bir işveren fonu haline gelmiştir. İşsizlik rekor kırarken, İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken paralarla işverenlerin sigorta primleri, vergileri ve hatta ücretler ödenmektedir. Kıdem tazminatımızın da başına getirilmek istenen budur. Zorunlu BES ile hedeflenen budur. Bu yağma planına izin vermemek kendi elimizdedir. 10 Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan hedefler arasında, Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümü de yok. Aksine, emekliliğin daha da zorlaştırılması var, sosyal güvenlik hakkının daha da budanması var. Emeklilik ve sosyal güvenlik hakkımız için de omuz omuza mücadele edeceğiz. Nasıl mücadele edeceğimiz tarihimizden biliyoruz. Biz direne direne kazanmayı 15-16 Haziran şanlı işçi direnişinden öğrendik.İşçi sınıfı haklarına el uzatıldığında neler yapılabileceğini bu şanlı direniş ile gösterdi. Dün sendikal hakları için ayağa kalkan işçi sınıfı, bugün de haklarına sahip çıkmak için birleşecek ve mücadele edecektir” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:51
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