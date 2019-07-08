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Dışişleri'nin yeni mensupları Anıtkabir'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanlığın yeni mensuplarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
Dışişleri'nin yeni mensupları Anıtkabir'de

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanlığın yeni mensupları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kıran, "55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim Programı"nın ilk gününde bakanlığın yeni memurlarıyla Anıtkabir'e gitti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Kıran, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kıran, deftere şunları yazdı:

"Meslek hayatımız boyunca ülkemizin ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda yılmadan çalışacağız. Bakanlığımızın milli tarih ve kültür şuuruyla, mücehhez yeni mensuplarıyla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacağımıza, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."

Kıran, daha sonra bakanlıkta düzenlenen "55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim Programı" açılış programında yeni memurlara hitap etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
  1. 55. Dönem Aday Meslek Memurları
  2. 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim Programı
  3. Anıtkabir
  4. Anıtkabir Özel Defteri
  5. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
  6. Dışişleri Bakanlığı

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