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Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'daki Bölge İstinaf Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin yeniden tescil için yaptığı başvuruyu kabul etmemesinin, Yunan meclisinin yasal düzenlemesinin, örgütlenme hakkının hayata geçirilmesi için yetersiz olduğunu gösterdiğini açıkladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:38
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Sözcü Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığının önde gelen sivil toplum  kuruluşlarından İskeçe Türk Birliğinin yeniden tesciline ilişkin başvurusunun Yunanistan İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Konuya ilişkin Aksoy, "Mahkemenin bu kararı, Yunan meclisinin yasal düzenlemesinin, örgütlenme hakkının hayata geçirilmesi için yetersiz olduğunu  göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
 
 İskeçe Türk Birliğinin, isminde Türk kelimesi geçtiği gerekçesiyle  Yunan makamları tarafından yasakladığını belirten Aksoy, ardından Birliğin  başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM),  örgütlenme hakkının Yunanistan tarafından ihlal edildiğine hükmederek  Yunanistan'ı bu doğrultuda düzenlemeler yapmaya davet ettiğini hatırlattı.
 
Aksoy, bu çerçevede, AİHM kararlarının icrası kapsamında Yunan  Meclisinde 2017 yılında yasal bir düzenleme kabul edildiğinin altını çizerek,  "Yasaklanan derneklere yeniden tescil için başvuru imkanı tanınmış ancak bu  başvuruların kabulüne ciddi istisnalar getirilmişti. Nitekim, Yunanistan'daki  Bölge İstinaf Mahkemesince alınan son kararda, İskeçe Türk Birliğinin yeniden  tescil için yaptığı başvuru reddedilmiştir. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk  azınlığı sivil toplum örgütlerinin isimlerini ayrım yapmadan tescil etmesini ve  bu çerçevede AİHM kararlarının uygulanmasına imkan sağlayacak düzenlemeler  yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:38
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