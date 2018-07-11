Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Sözcü Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından İskeçe Türk Birliğinin yeniden tesciline ilişkin başvurusunun Yunanistan İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Konuya ilişkin Aksoy, "Mahkemenin bu kararı, Yunan meclisinin yasal düzenlemesinin, örgütlenme hakkının hayata geçirilmesi için yetersiz olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.



İskeçe Türk Birliğinin, isminde Türk kelimesi geçtiği gerekçesiyle Yunan makamları tarafından yasakladığını belirten Aksoy, ardından Birliğin başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), örgütlenme hakkının Yunanistan tarafından ihlal edildiğine hükmederek Yunanistan'ı bu doğrultuda düzenlemeler yapmaya davet ettiğini hatırlattı.



Aksoy, bu çerçevede, AİHM kararlarının icrası kapsamında Yunan Meclisinde 2017 yılında yasal bir düzenleme kabul edildiğinin altını çizerek, "Yasaklanan derneklere yeniden tescil için başvuru imkanı tanınmış ancak bu başvuruların kabulüne ciddi istisnalar getirilmişti. Nitekim, Yunanistan'daki Bölge İstinaf Mahkemesince alınan son kararda, İskeçe Türk Birliğinin yeniden tescil için yaptığı başvuru reddedilmiştir. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığı sivil toplum örgütlerinin isimlerini ayrım yapmadan tescil etmesini ve bu çerçevede AİHM kararlarının uygulanmasına imkan sağlayacak düzenlemeler yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.