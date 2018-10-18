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Dışişleri'nden Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklama

Yunan fırkateyninin Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine tacizde bulunması olayına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:43
Dışişleri'nden Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklama

Türkiye, "Yunanistan'a bölgede (Akdeniz'de) bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tarafından Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığında bu sabah itibarıyla yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlandığı hatırlatıldı.

"Türkiye hak ve egemen yetkilerini kullanmaya devam edecek"

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan'ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu vesileyle Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:43
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi
  3. Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığı
  4. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı

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