Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na düzenlenen saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısının kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısının kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “12 Haziran 2019 tarihinde Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yemen’deki krize siyasi çözüm bulunması amacıyla BM öncülüğünde sürdürülen çabalara zarar verebilecek her türlü şiddet ve provokasyondan kaçınılması lazımdır” ifadelerine yer verdi.

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