Dışişlerinden Suriye konulu 11. garantörler toplantısı açıklaması

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Astana'da düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlere karşı tutumun teyit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 11'incisi 28-29 Kasım'da Astana'da düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörizmle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratma girişimleri reddedilerek, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlere karşı tutum teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ağırlıklı olarak Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların eşgüdümlendiği ve sahada yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, Anayasa Komitesi ile ilgili istişarelerin yoğunlaştırılması ve Komitenin en kısa zamanda kurulması hususundaki ortak kararlılık ifade edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrara Kavuşturulmasına İlişkin Muhtıra'nın uygulanmasına dair irade teyit edilmiş, İdlib'de ateşkesin kalıcı kılınmasının önemi vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Toplantıda ayrıca tarafların, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım'da karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi.



Ayrıca açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 12'ncisinin gelecek şubatta Astana'da yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.