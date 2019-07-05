Dışişleri’nden "Sudan” açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, Sudan’da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

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