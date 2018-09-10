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Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri, Somali'deki terör saldırısını kınadı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mogadişu’da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. 

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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