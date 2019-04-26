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Dışişlerinden Sevakin Adası haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:- "(Sudan'daki Sevakin Adası'na ilişkin basında yer alan haberler) Konuya ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yok"

26 Nisan 2019 Cuma 14:53
Dışişlerinden Sevakin Adası haberlerine yalanlama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sudan'ın Sevakin Adası'na ilişkin Türkiye ile Sudan arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde basında yer alan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

Sözcü Aksoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) buradaki Osmanlı döneminden kalma eserleri restore ettiğini belirterek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında, Sudan ile Türkiye arasında Sevakin Adası'na ilişkin anlaşmanın iptal edilebileceği iddiaları yer almıştı.





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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:53
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