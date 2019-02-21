0553 313 94 23

AP'nin skandal raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki!

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kuruluna sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Taslağı"na ilişkin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin AB'ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:07
AP'nin skandal raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kuruluna sevk edilen rapora ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, AP'nin 2018 Türkiye Raporu'nun ilk taslağının 14 Kasım 2018'de açıklandığını ve bugüne kadar AP üyeleri tarafından taslak rapora ilişkin verilen toplam 319 değişiklik önergesinin, uzlaşı komisyonu toplantılarında tartışıldığını belirtti.

Üzerinde uzlaşıya varılan taslak raporun AP Dış İlişkiler Komitesi'nde oylandığına dikkati çeken Aksoy, nihai raporun 11-14 Mart veya 25-28 Mart'ta düzenlenecek AP Genel Kurulunda kabul edilmesinin beklendiğini vurguladı.

Aksoy, şöyle devam etti:

Kabul edilemez!

"Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin AB'ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialar ise, AP'nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesidir.

Söz konusu taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan değişiklik önergelerine ilişkin olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. AP üyelerine ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecimizi anlatıyoruz.

Mesnetsiz iddialar raporda yer almakta

Buna rağmen, ülkemiz karşıtı çevrelerden beslenerek ortaya atılan mesnetsiz iddiaların taslak raporda yer almaya devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Gerekli düzeltmelerin yapılarak mart ayındaki AP Genel Kurulunda onaylanacak nihai raporun daha gerçekçi, tarafsız ve teşvik edici olmasını bekliyoruz. Ancak böyle bir rapor ülkemizce dikkate alınacaktır."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bunu her şeyden önce, en yüksek standartları hak eden halkımız için istiyoruz. Türkiye'nin katılım müzakerelerinin askıya alınmasına değil, katılım sürecinin önünün açılmasına ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Katılım sürecinin hem Türkiye'nin hem de AB'nin yararına olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu kapsamda AB'nin ve AB halklarının temsil edildiği AP'nin, aday ülke Türkiye'ye karşı ahdi yükümlülüklerine sadık kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:07
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Hami Aksoy
  3. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi
  4. türkiye raporu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvacık'ta okullara deprem tatili
    1. Ayvacık'ta okullara deprem tatili
    2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım:..
    3. Vatikan'da olağanüstü 'tecavüz' zirvesi!
    4. Hayvansal gıdalardaki farmakolojik..
    5. Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın
    6. Yasa dışı bahis operasyonunda 11..
    7. Kemal Karpat hayatını kaybetti!
    8. Ayvacık’taki depremin bilançosu gün..
    9. Kara yollarında durum
    10. Bangladeş'te yangın: 69 ölü
    11. Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer..
    12. Kuşadası’nda 14’ü çocuk 44 kaçak..
    13. AYTO büyükşehir ve ilçe belediye..
    14. Kayıp iş adamının ailesine şok mesaj!
    15. Aydin Ticaret Borsası, ‘Aydın..
    16. Kendileriyle yakından ilgilenen sağlık..
    17. Arpaz sakinlerine ücretsiz ulaşım..
    18. Aydın’da besiciliğin geliştirilmesi..
    19. Dışişleri'nden sert tepki: Kabul..
    20. 21.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    21. Macron'un eski danışmanı tutuklandı
    22. Bu tarihe dikkat! 2040 yılında..
    23. İzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 2..
    24. CHP'li Kılıç ve İlgezdi'nin ekibinin..
    25. İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
    26. Çanakkale'deki deprem
    27. Soyer onu da yargılamış!
    28. Dikili'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Irak'ta hastane inşaatları yeniden..
    30. Katar'dan İsrail'e kınama
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı