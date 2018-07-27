Dışişleri'nden 'Ebru Özkan- Brunson takası' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan'ın, ABD ajanı Andrew Brunson'ın salınması karşılığında serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'li sözde rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Aksoy, "Rahip Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan’ın İsrail’deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail’deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür." ifadelerini kullandı.