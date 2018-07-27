0553 313 94 23

Dışişleri'nden 'Ebru Özkan- Brunson takası' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ebru Özkan’ın, Brunson'ın salınması karşılığında serbest bırakılması" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:41
Dışişleri'nden 'Ebru Özkan- Brunson takası' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan'ın, ABD ajanı Andrew Brunson'ın salınması karşılığında serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 

ABD'li sözde rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Aksoy, "Rahip Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan’ın İsrail’deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail’deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:41
  1. İsrail
  2. Ebru Özkan
  3. Rahip Brunson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ABD'ye karşı bir uyarıdır!'
    1. 'Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ABD'ye..
    2. Trombosit düşüklüğü nedir?
    3. Ali Koç ile Fikret Orman'dan tarihi..
    4. TSK açıkladı: 193 bin kişi yakalandı!
    5. Kanlı Ay tutulması saat kaçta?
    6. Bir kimsenin sütannesine karşı ne..
    7. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Bize..
    8. Maddi çıkarlar elde etmek için..
    9. AK Parti'den HDP'li Ahmet Şık'a..
    10. Resmen açıklandı! Cumartesi ve pazar..
    11. Galatasaray'dan 3 imza birden
    12. Dışişleri Bakanlığı'ndan Ebru Özkan ve..
    13. Lastik botta 55 kaçak yakalandı
    14. Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını..
    15. Sınava başkasının yerine giren 2 kişi..
    16. İşgalci İsrail, Harem-i Şerif'in..
    17. Binali Yıldırım: ABD tehdit dilinden..
    18. Ayew, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte..
    19. AYM'den pişkin FETÖ'cünün iddiasını..
    20. Mersin'de bir tankerde 32 ton kaçak..
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...