Dışişleri’nden Mali’deki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı tarafından, Mali’de meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Mali’de meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı paylaşıldı.

Mali’nin Mopti bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali Halkı’na ve Hükümeti’ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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