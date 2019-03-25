Dışişleri'nden Kudüs açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) Yıllık Konferansı'na katılan bazı ülke liderlerinin terör devleti İsrail'deki Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

"Hukukun açık bir ihlali"

Aksoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Dün (24 Mart) Washington’da düzenlenen Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) Yıllık Konferansı'na katılan bazı ülke liderlerinin İsrail'deki Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz. Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz üzere, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir. Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından reddedilmiştir. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Tüm ülkeleri, bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve bölgemizi daha da istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."