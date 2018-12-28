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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Türkiye, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınadı.

28 Aralık 2018 Cuma 00:21
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in, Batı Şeria'da yeni konut inşa  edilmesine onay vermesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2 bin 200  yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş  Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere  uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı  kararını reddediyoruz."

İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM KARARI

İsrail hükümeti  işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler  için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi  planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi  dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı  açıklamalarda, mevcut hükümetin, Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi  yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı  Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi  yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için  hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı  18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

  
 

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 00:21
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