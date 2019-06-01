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Dışişleri’nden İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Filistin’de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz” denildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:16
Dışişleri’nden İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Filistin’de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz” denildi.


Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


“İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür.İsrail son olarak Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs’te 800’den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gasp etmeyi sürdürmüştür. Temel insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’in, Kudüs’ün statüsünü aşındırmayı ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen kararlarına dur demek vakti artık gelmiştir.Filistin’de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve Filistin’in haklı davasına desteğimizi daima sürdüreceğiz.”

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:16
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