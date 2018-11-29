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Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye FETÖ tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'cü teröristlerin iade talebini reddeden İngiltere'ye sert tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy "Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur" dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:27
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye FETÖ tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil’e ilişkin iade talebini reddeden Londra Westminster Kaza Mahkemesine şöyle tepki gösterdi:

"Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerine ilişkin dün (28 Kasım) Londra, Westminster Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar hakkındaki iade talebimiz hâkim tarafından reddedilmiştir.

Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur.

“Bir an önce iade edilmeliler”

Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün öndegelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir.

Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayalkırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır."

 

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:27
  1. Hami Aksoy
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. İngiltere
  4. FETÖ
  5. Akın İpek

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