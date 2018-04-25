Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri'nden Donald Trump'a cevap gecikmedi

ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili 'büyük felaket' açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan jet cevap geldi. Açıklamada "1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz" denildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:30
Dışişleri'nden Donald Trump'a cevap gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı mesajla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz.

ABD Yönetimi'nden beklentimiz Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir.

Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız.Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır.

Öte yandan, I. Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anılmışlardır. ABD Yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözkonusu törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenileri'nin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz.

Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklı selime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:30
  1. İstanbul
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. 1915 olayları
  4. Dışişleri Bakanlığı
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    1. Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    2. Sitelerde oturanlar artık güvende!..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    4. Hülleci 15 vekil ortada kaldı
    5. Ermeni çetelerinin katliamı belgelendi
    6. Suriyeliler arasında 80 lira kavgası!..
    7. Amerika'da çatlak büyüyor! Mattis'e..
    8. Yeryüzündeki milyonlarca canlının..
    9. Emekliye 600 lira promosyon! Tek şartı..
    10. Dikkat çeken an! Donald Trump yine..
    11. Dışişlerinden Trump'a Ermeni resti!..
    12. İttifak talimatı darbeci FETÖ'den mi?..
    13. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    14. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak..
    15. Çiftlik Bank'ın ikinci adamı
    16. Dolar ne kadar?
    17. Yunanistan malını mülkünü satışa..
    18. Darbeci FETÖ'den Hepatit B tuzağı
    19. 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası!
    20. İmar Barışı’nın detayları belli oldu
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı