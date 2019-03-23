0553 313 94 23

Çekya’nın sözlerine Dışişleri'nden sert cevap

Çekya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanlığı sessiz kalmadı. Yapılan açıklamada, "Milos Zeman’ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir." İfadelerine yer verildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:33
Çekya’nın sözlerine Dışişleri'nden sert cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın Türkiye hakkındaki ifadelerini sürdürmesine tepki gösterdi:

"Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir. Bu gerçekdışı beyanların, yalnızca bilgi eksikliğine ve sığ bir bakış açısına dayandırılamayacağı aşikârdır. Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art niyetli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu durum, adı geçenin işgal ettiği makamın ağırlığına yakışmadığı gibi, temsil ettiği dost Çek halkı açısından da talihsiz bir tablo oluşturmaktadır. DEAŞ’la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu tür asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir. Bu mücadelenin ön saflarında yer alamayanların uzaktan iftira atarak ve ahkâm keserek ülkemizi hedef almaları ise utanç vericidir. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkemizi akıl ve izan yoksunu açıklamalarla karalamaya çalışmaya kimsenin gücü yetmez."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:33
  1. Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman
  2. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  3. deaş

YORUM YAZ

  • ORHAN Özalp ORHAN Özalp 1 sa önce
    Yazıkki bütün haçlı ve haççlı zihhniyetli kişi vve tppluluklarına karşı başımız dik diri bir olmalıyız.Onların kini kendilerine zarar verecektir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mustafa Cengiz: "Aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz"
  1. Mustafa Cengiz: "Aldığımız sancağı..
  2. Kayyım sonrası hizmet patlaması
  3. Antalya’daaltın işlemeli 1400 yıllık..
  4. Tunceli, istihdamdaörnek oldu
  5. Öğrenciler huzurevi sakinleri ile spor..
  6. Niğde Hizmet İş Sendikasından Vefa..
  7. Çin’de yolcu otobüsü alev aldı: 26 ölü
  8. Mustafakemalpaşa’da istihdam rüzgarı..
  9. Sözleşmede özel madde! Ozan Kabak geri..
  10. Af (ceza indirimi) yasası, EYT son..
  11. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
  12. Başkentte eğlence çağı başladı
  13. Çankaya’ya 280 yeni bahçıvan
  14. Yazıhan’da genç seçmenlere ‘Doğum..
  15. Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı..
  16. Ev ve mutfak gereçleri fuarının yeni..
  17. Başkan Çolakbayrakdar’dan Kentsel..
  18. Başkan Can’ın eşi Nesrin Can’dan..
  19. Mustafa Cengiz: Mali disiplini sağladık
  20. Tunceli’de "Her Ay Bir Konser"..
  21. Silopi’de öğrenciler düzenledikleri..
  22. Başkan Can, Bisiklet Yolu projesi..
  23. 68 yıllık antika traktör Konya Tarım..
  24. Kaymakam Yavuz’dan yaşlılara ziyaret
  25. Akademisyenlere verilen yabancı dil..
  26. Emektar futbol adamı Akay hayatını..
  27. Türkiye Şampiyonası’nda Tepebaşı farkı
  28. ‘Çanakkale Destanı’ konserinde..
  29. Emirdağ’da binlerce kişi şehitler için..
  30. Vali Güzeloğlu, yaralanan uzman çavuşu..
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

Günün Karikatürü

23 Mart 2019
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok