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Dışişleri Bakanlığından Basra'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetine seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının güvenlikleri için protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak kalmalarını tavsiye etti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:36
Dışişleri Bakanlığından Basra'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra kentinde yaşanan protesto olayları nedeniyle, Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Basra vilayetinde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra vilayetinin en kısa sürede hak ettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Basra vilayetinde bulunan veya anılan vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir." uyarısı yapıldı. 

Vatandaşların, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları istendi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:36
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  2. ırak
  3. basra
  4. seyahat uyarısı

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