Diş eti çekilmesine ne iyi gelir?
Aynı zamanda diş eti çekilmesi veya diş eti hastalığı olarak da adlandırılan Periodontitis, dişlerin çevresindeki yumuşak dokuya zarar veren ve eğer tedavi edilmezse bireyin dişlerini destekleyen kemiği yok edebilen ciddi bir diş eti enfeksiyonudur.
Diş eti çekilmesine karşı alınabilecek farklı doğal yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemler; misvak, kristal tuz, çay ağacı, karbonat, limon yağı, hardal yağı ve karanfil olarak sıralanmaktadır. Doğal olarak tarif edilen bu ürünlerden; kristal tuz, çay ağacı ve karbonat suya katılarak gargara haline getirilmektedir