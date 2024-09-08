Dışişleri'nden "Ayşenur Ezgi Eygi" naaş açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Keçeli, “Vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi, ardından Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir. Ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli her türlü işlem yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir. Eygi’nin trajik ölümü, Türkiye’de derin üzüntü yaratmış durumda.