Dışişleri'nden Almanya'ya Salih Müslüm notası
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslüm'ün Almanya'da terör örgütünün etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.27 Nisan 2018 Cuma 19:18
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde terör örgütünün etkinlik düzenlemesi ve Müslüm'ün de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi.
Terör örgütünün faaliyetleri ve Salih Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.
Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.
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