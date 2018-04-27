Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri'nden Almanya'ya Salih Müslüm notası

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslüm'ün Almanya'da terör örgütünün etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:18
Dışişleri'nden Almanya'ya Salih Müslüm notası

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde terör örgütünün etkinlik düzenlemesi ve Müslüm'ün de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. 

Terör örgütünün faaliyetleri ve Salih Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.

Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:18
  1. türkiye
  2. almanya
  3. salih müslim
  4. nota

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
    1. Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
    2. Fatih Erbakan parti kurmaya..
    3. Avrupa Birliği'nden Galatasaray'a..
    4. Nikotin iştahsızlık yapıyor
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık..
    7. Saadet Partisi, kararını 1 Mayıs’ta..
    8. Süper Lig'de 31. hafta açılıyor!
    9. Şehit Yorulmaz'ın acı haberi..
    10. Görevinden istifa eden MHP'li başkan,..
    11. Valilik'ten 1 Mayıs açıklaması
    12. CHP'li Tezcan: Bizim hiçbir isim..
    13. "Bitcoin 700 bin dolara çıkabilir"
    14. Toz bulutu gündüzü geceye çevirdi
    15. Yargıtay'dan kiracılar için emsal karar
    16. 'Ateş bir tür bağışıklık yanıtı'
    17. Dünya Kim'in adamlarını konuşuyor!..
    18. Dışişleri'nden Almanya'ya Salih Müslüm..
    19. Bahçeli'den Beşiktaş'a çağrı: Maça çıkın
    20. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cumhur..
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti