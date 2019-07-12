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Dışişleri’nden Almanya’daki camilere yapılan ırkçı saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Köln şehrinde bulunan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Genel Merkez ile 3 camiye yapılan ırkçı saldırıların kaygıyla karşılandığını bildirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:43
Dışişleri’nden Almanya’daki camilere yapılan ırkçı saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Köln şehrinde bulunan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Genel Merkez ile 3 camiye yapılan ırkçı saldırıların kaygıyla karşılandığını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı gruplar tarafından, Köln Merkez Camii’nin de yer aldığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’ne ve DİTİB’in Almanya’daki diğer üç cami ve derneğine (Berlin Şehitlik Camii, Münih Pasing Camii ve Iserlohn Camii) son üç gün içerisinde organize bir şekilde art arda asılsız bomba ihbarları ve ırkçı tehditler içeren mesajlar iletilmesinin kaygıyla karşılandığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya’daki Türk toplumunda huzursuzluk yaratma amacı güttüğü düşünülen söz konusu suç eylemlerinden duyulan rahatsızlık dile getirilerek, “Rahatsızlık ve gerekli soruşturmaların ciddiyetle yürütülmesi talebimiz Alman makamlarına iletilmiştir. Yerel güvenlik güçlerinin söz konusu bomba ihbarları karşısında hızlı hareket etmeleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini almaları memnuniyetle karşılanmakla birlikte, söz konusu eylemler, Avrupa’daki aşırıcı bazı kesimlerin Türk ve Müslüman toplumlarının gündelik hayatlarına yönelik oluşturdukları doğrudan tehdidi bir kez daha gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekicidir” ifadeleri kullanıldı.



“İslam karşıtlığı çözüm bulunması gereken bir mesele”


Bakanlık, camilere yönelik bu psikolojik ve fiziki saldırıların, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaştığının altını çizerek, İslam karşıtlığının derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline geldiğini vurguladı.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:


“Bu tehditler sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır. Irkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede, güvenlik tedbirlerinin dikkatle uygulanması kadar, meselenin kökeninde yatan toplumsal çarpıklıkların giderilmesine yönelik adımların atılması da önem taşımaktadır. Türkiye bu konuda ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm mekanizmaların işletilmesi için her türlü adımı atmaya devam edecektir”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:43
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