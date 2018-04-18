Dışişleri'nden AB’nin Türkiye raporuna sert tepki

AB Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 Türkiye Ülke Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesine ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir. Defalarca tüm belgelerle anlatmamıza rağmen Komisyon objektif ve dengeli olamamıştır. Türkiye başta PKK, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele etmektedir. Raporda devletimize, parlamentomuza ve milletimize alçakça saldıran FETÖ tehdidine değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak görmekteyiz” denildi.

“TERÖR ÖNLEMLERİMİZ AB ÜLKELERİNİN DE GÜVENLİĞİNE YADSINAMAZ KATKILAR SAĞLAMAKTADIR”

“TERÖRİZMLE MÜCADELENİN BAŞARISI İÇİN TÜM ULUSLARARASI TOPLUMUN TUTARLI BİR TUTUM TAKINMASI VE TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YAPILMASINDAN İMTİNA ETMESİ LAZIMDIR”

“Genişleme Stratejisi Belgesinde atıf yapılan Zeytin Dalı Harekatı, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla meşru müdafaa hakkı temelinde yürütülen bir terörle mücadele harekatıdır” denilen açıklamada, “Bu harekat, terörle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil etmiştir. Terörizmle mücadelenin başarısı için AB dahil tüm uluslararası toplumun tutarlı bir tutum takınması ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmasından imtina etmesi lazımdır” ifadeleri kullanıldı.

““BATI BALKANLAR” İLE TÜRKİYE ARASINDA RESMİ BİR AYIRIM YAPMIŞ OLMASINI YADIRGIYORUZ”

“AB’nin, Genişleme Strateji Belgesinde “Batı Balkanlar” ile Türkiye arasında resmi bir ayırım yapmış olmasını yadırgıyoruz” denilen açıklamada, şunları kaydedildi:

“Aday ülkeler arasında bu tarz suni ayırımlar oluşturması adaylık sürecimizde maruz kaldığımız ayrımcılığın bir örneğidir. Raporda da atıfta bulunulduğu üzere, AB’yle önemli alanlarda işbirliği ve diyalog mekanizmalarımız çalışmaya devam edecektir. Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki, bu mekanizmalar AB’ye katılım sürecimizin yerine geçemez.

AB Komisyonu’nun Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi diyaloğu ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularındaki objektif ve yapıcı tutumunu not ediyoruz ve AB’nin diğer ilgili organlarını bu konuları sonuçlandırmaya yönelik olarak çalışmaya davet ediyoruz. Türkiye bu konularda üzerine düşeni yerine getirmiştir. Türkiye’nin katılım sürecini suni ve siyasi blokajlarla engelleyen AB’nin Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını iddia etmesi tutarsızlıktır.

Ezcümle, rapor Türkiye gerçeklerini anlamaktan ve bundan dolayı da amacına hizmet etmekten uzak düşmüş; bunun yanısıra malum üye ülkelerin haksız çıkarlarını, hukukun üstünlüğü gibi evrensel bir kavramdan önde tutarak AB’nin kendi değerlerini de hiçe saymıştır. AB’nin yaklaşımındaki tüm olumsuzluklara rağmen, AB’ye üyelik, stratejik önceliğimiz olarak kalmaya devam etmektedir. Bu anlayışla, mutat olduğu üzere, Türkiye Ülke Raporu ve Genişleme Stratejisi başta AB Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla eşgüdüm halinde değerlendirilecek, sözkonusu belgelerdeki yapıcı eleştiriler dikkate alınacak ve görüşlerimiz Komisyon’a iletilecektir."