Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklaması: İkili ilişkiler ele alınacak
Dışişleri Bakanlığı, Pompeo ile yarın yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin ve Suriye meselesinin ele alınacağını duyurdu.16 Ekim 2018 Salı 17:50
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo'nun yarın ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınacak ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
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