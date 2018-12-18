Dışişlerinde "Sesler ve İzler" sergisi

ANKARA (AA) - Ressam Yalçın Gökçebağ ve Ahmet Yeşil'in eserlerinin yer aldığı "Sesler ve İzler" sergisi Ankara'da açıldı.

Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, diplomatlar, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran sergide yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızda sergilenen bu eserler sanat ve diplomasi camiamıza yeni bir soluk olacak.” dedi.

"Diplomasi de bir sanat." değerlendirmesinde bulunan Kıran, "Değerli diplomatlarımızın hünerli ellerinde müzakere masalarında nakış nakış işlediğiniz kararlarla ülkemizin gücüne güç, prestijine prestij katılıyor." ifadesini kulandı.

Bakanlık olarak "yumuşak güç" kullanımına önem verdiklerini belirten Kıran şöyle devam etti:

"Sizlerin çabalarını da anlamlı kılan bir husus da tabii ki 'hard power' dediğimiz unsurun yanında yumuşak güç ile de bunun desteklenmesi gibi Bakanlığımız her zaman bunun savunucusu olmuştur. Bununla da her zaman Türkiye ve uluslararası ölçekte öne çıkan bir bakanlık olarak gurur duyuyoruz. Serginin anlamını biliyorsunuz. Çin'de 2018 Turizm Yılı vesilesiyle bu sergi sergilendi. Çin'de de büyük beğeni almıştı. Bakanlığımızda sergilenen bu eserler sanat ve diplomasi camiamıza yeni bir soluk olacak."

Sergi 18 Ocak'a kadar gezilebilecek.