Dışişleri Suriye'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Süveyda vilayetinde gerçekleştirdiği ve çok sayıda can kaybına yol açan son terör saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Süveyda vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan son terör saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun bir üyesi olan Türkiye'nin başta DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG olmak üzere Suriye'de melce bulan terör örgütleriyle mücadele kararlılığı tamdır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleriyle mücadele kararlılığını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kanıtladığının altı çizilen açıklamada, "Suriye’den kaynaklanan terörün kökünün kazınması terör örgütlerini doğuran koşulların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bunu sağlayacak ise müzakere edilmiş, muteber ve kalıcı bir siyasi çözümdür." değerlendirmesine yer verildi.

Suriye'nin güneydoğusunda Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde il merkezinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, intihar saldırısında DEAŞ mensubu 3 teröristten 1'inin üzerindeki bombayı patlattığı, 2'sinin ise bombaları patlatmadan önce etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.