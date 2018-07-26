0553 313 94 23

Dışişleri Suriye'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Süveyda vilayetinde gerçekleştirdiği ve çok sayıda can kaybına yol açan son terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Suriye'den kaynaklanan terörün kökünün kazınması, terör örgütlerini doğuran koşulların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilecektir" açıklamasını yaptı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:10
Dışişleri Suriye'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin  Süveyda vilayetinde gerçekleştirdiği ve çok sayıda can kaybına yol açan son terör  saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Süveyda vilayetinde  terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan son terör  saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun bir üyesi  olan Türkiye'nin başta DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG olmak üzere Suriye'de melce bulan  terör örgütleriyle mücadele kararlılığı tamdır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleriyle mücadele  kararlılığını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kanıtladığının altı  çizilen açıklamada, "Suriye’den kaynaklanan terörün kökünün kazınması terör  örgütlerini doğuran koşulların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bunu  sağlayacak ise müzakere edilmiş, muteber ve kalıcı bir siyasi çözümdür."  değerlendirmesine yer verildi.

Suriye'nin güneydoğusunda Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde  il merkezinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 150'ye yakın kişi  hayatını kaybetmişti.

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, intihar saldırısında DEAŞ  mensubu 3 teröristten 1'inin üzerindeki bombayı patlattığı, 2'sinin ise bombaları  patlatmadan önce etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Süveyde'nin merkezi  rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buralardan denize girmek yasaklandı... Uymayana işlem yapılacak!
    1. Buralardan denize girmek yasaklandı.....
    2. Sosyal medyadan PKK/PYD-YPG..
    3. Son 6 ayın köprü ve otoyol gelirleri..
    4. O video başını yaktı: Hülya Avşar'a..
    5. Bedellide tazminat detayı belli oldu
    6. Kendi canı pahasına arkadaşını kurtardı!
    7. 2 lira için iki kardeşi birden..
    8. Kayıp Evrim'in hakkında şaşırtan..
    9. Süper Lig ekibinden Gomez bombası!
    10. Rum Kesimi'nden haddini aşan açıklama:..
    11. Başrolde 2 pilot var! Havada tehlikeli..
    12. Kazada ölen iki kuzen hakkında 'yürek..
    13. CHP'de 129 vekil resti çekti
    14. Meclis önünde arbede! Polis müdahale..
    15. CHP'de kazan kaynıyor! 129 vekilden..
    16. Alpay Özalan'dan Hamza Yerlikaya'ya..
    17. Kabil'de istihbarat konvoyuna bombalı..
    18. Dışişleri Suriye'deki terör..
    19. Cocu'yu duygulandıran fotoğraf
    20. Sivas’ta hız kadranı 220’de kaldı!..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi