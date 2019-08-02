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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "İdlib’te sükunetin sağlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’te sükunetin sağlanması için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:18
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "İdlib’te sükunetin sağlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’te sükunetin sağlanması için çalışmalara devam edileceğini söyledi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen toplantıda, İdlib’teki gelişmeleri ele alan Aksoy, “İdlib gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunması bizim için büyük önem taşıyor. Rejim Mayıs ayından bu yana saldırılarını artırdı. Saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu. Bu saldırılar ülkemize yönelik bir mülteci akımı riskini de beraberinde getiriyor. Rejim güçleri terörizmle mücadele bahanesiyle sivil yerleşim yerlerini bombalıyorlar. Son olarak 22 Temmuz tarihinde bir Pazar yerine hava saldırısı yapıldı. Bu konudaki endişe ve beklentilerimizi rejimin garantörü Rusya’ya her fırsatta dile getiriyoruz. Rejim uluslararası toplumun gereken tepkiyi vermemesi nedeniyle bu saldırılara cesaret alıyor. Önümüzdeki dönemde de İdlib’te sükunetin sağlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


"AB’nin GKRY’nin esiri haline geldiğini görüyoruz"


Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Aksoy, şunları kaydetti:


“AB ile sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. AB, son dönemde ilişkilerimizi Kıbrıs sorununa indirgemiş vaziyette. Birlik dayanışması kisvesi altında Rum-Yunan ikilisinin aşırı taleplerini ülkemize empoze etmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz’da gerçekleşen toplantıda Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin bir takım kararlar alındı. Bunların bizim için bir geçerliliği yok ve sembolik bir nitelikte bizi etkileyecek kararlar değildir. AB’nin bizimle ilişkilerini ve karar alma süreçlerini etkileyecek şekilde GKRY’nin adeta esiri haline geldiğini görüyoruz. Bu tür önlemler ne bizim Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarımızı ne de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumamızı engelleyemeyecek. AP seçimlerinin ardından AB’nin yeni lider kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni AB liderliğinin Türkiye-AB ilişkileri konusunda daha vizyoner bir tutum takınmalarını bekliyoruz. ikili ilişkilerimize kazan kazan anlayışı çerçevesinden yürütmeyi arzuluyoruz”.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:18
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