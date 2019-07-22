Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:19
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki saldırıyı kınadı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla bir oteli hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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