0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 'Serbest bırakıldılar'

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de gözaltında tutulanların karşılık olarak serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:01
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 'Serbest bırakıldılar'

Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanların karşılık olarak serbest bırakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanısıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan bir pilot proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır.

Suriye’de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:01
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerden Aybüke öğretmene anlamlı klip
    1. Öğrencilerden Aybüke öğretmene anlamlı..
    2. Doğal ortamında aç kalan tilki yemek..
    3. AK Parti Erzurum Belediyesi başkan..
    4. Gülümsemek sadakadır
    5. Karabükspor'da hedef ligde kalmak
    6. Dışişleri duyurdu! 'Serbest..
    7. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    8. FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi..
    9. Rahmi Metin kimdir?
    10. BMGK'den Kuzey Kore'de tren yolu..
    11. Panik atak nasıl bir hastalık?
    12. Öğretmenler müziği sokağa taşıdı
    13. Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye..
    14. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    15. Maçın ardından
    16. DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor
    17. AK Parti'den kadına şiddete karşı..
    18. Bir kulaksız çocuğun dramı..
    19. AK Parti Nevşehir Belediye başkan..
    20. Vücut neden ödem tutuyor?
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!